Минобрнауки пообещало помочь студентам в зоне палестино-израильского конфликта

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ создало горячую линию для помощи студентам, которые оказались в зоне вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной и предлагает оперативно перевестись в российские вузы, сообщили в телеграм-канале Минобрнауки РФ во вторник.

"Минобрнауки России поможет студентам, оказавшимся в зоне вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной, оперативно перевестись в российские вузы", - говорится в сообщении.

Подать заявку могут как сами обучающиеся, так и их родственники, подчеркнули в ведомстве.

Замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский в свою очередь отметил, что "в прошлом году, когда многие российские студенты, обучавшиеся на Западе, столкнулись с ограничениями своих прав, Минобрнауки России оказало всем желающим содействие при переводе в российские университеты. Так что и сейчас Россия, безусловно, обеспечит своим гражданам возможность получить качественное образование на родине", - его слова цитирует телеграм-канал ведомства.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Палестинские боевики на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В ответ Израиль объявил о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны. Такое решение принято впервые за 50 лет, со времен войны Судного дня в 1973 году. Израильская армия наносит удары по целям в секторе Газа, на службу призваны резервисты. 9 октября в ЦАХАЛ заявили о взятии под контроль всех населенных пунктов у границы с сектором Газа.