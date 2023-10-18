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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:24

Минобрнауки не получило массовых просьб о помощи от студентов на Ближнем Востоке

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Минобрнауки за неделю работы горячей линии для помощи студентам, оказавшимся в зоне конфликта на Ближнем Востоке, не получило массовых обращений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Были лишь единичные звонки, - добавили в министерстве. - Эти случаи не относились к компетенции Минобрнауки России".

Все обращения направляются в соответствующие ведомства. В случае поступления обращений от студентов, оказавшихся в зоне конфликта на Ближнем Востоке и нуждающихся в переводе в российские вузы, подведомственные Минобрнауки России, им будет оказано необходимое содействие, отметили в пресс-службе.

Ведомство открыло горячую линию для таких заявлений 10 октября. В министерстве были готовы помочь оказавшимся в зоне конфликта студентам быстро перевестись в российские вузы.

Ближний Восток Минобрнауки
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