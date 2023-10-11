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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

В МВД РФ заявили о нехватке 100 тысяч сотрудников

В Думе призвали Минфин предусмотреть в проекте бюджета на 2024 год средства для МВД

В МВД РФ заявили о нехватке 100 тысяч сотрудников
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Некомплект сотрудников полиции составляет 100 тысяч, в основном не хватает полицейских строевых подразделений, заявила начальник финансово-экономического департамента МВД России Ирина Кальбфляйш.

"Уровень денежного довольствия, заработной платы в нашем ведомстве, мягко говоря, уже не то что неконкурентноспособный, об этом уже даже сложно говорить. И некомплект у нас на сегодняшний день сотрудников из 700 тысяч - это 100 тысяч некомплект. И это в основном строевые подразделения", - сказала Кальбфляйш на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции при рассмотрении проекта бюджета на 2024 год.

Представитель МВД заявила, что в этой связи "вопрос наличия полицейского на улице стоит очень остро и актуально".

Кроме того, по словам Кальбфляйш, в 2024 году не предусмотрена плановая индексация зарплаты полицейских на законодательном уровне, что не позволяет "удовлетворить все финансовые потребности" ведомства.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в августе назвал некомплект личного состава сотрудников ведомства "критическим" на фоне увольнения за месяц из органов внутренних дел пяти тысяч сотрудников.

Руководитель договорно-правового департамента Росгвардии РФ Олег Ветров заявил на заседании комитета в среду, что в их ведомстве также имеются "большие проблемы с финансированием, в том числе, в первую очередь это касается денег на реализацию и формирование подразделений на новых территориях".

"Очень большую озабоченность вызывает незаложенность в бюджете, а также отмена индексации - снижение денежного довольствия военнослужащих сотрудников", - сказал он.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в свою очередь на заседании комитета призвал представителей министерства финансов предусмотреть в проекте бюджета на 2024 год средства для МВД.

"По зарплате вопрос поднимался, по МВД ситуация близка к критической, просто не хлебом же единым... Как-то реагируйте тоже на ситуацию", - сказал Пискарев.

По его словам, это касается и Росгвардии, и ФСИН. "Просьба от нас иметь это в виду в ходе подготовки проекта бюджета, поддерживать надо", - сказал Пискарев.

В свою очередь заместитель директора Департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа Минфина России Дмитрий Воронцов сообщил на заседании комитета, что в 2022 году индексация зарплат силовиков составила 9%, в 2023 году - 15,5%.

Владимир Колокольцев МВД РФ Ирина Кальбфляйш Госдума Росгвардия
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