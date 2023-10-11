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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Путин призвал кооперироваться по СПГ-технологиям с дружественными странами

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Негативное влияние санкционных ограничений в части производства сжиженного природного газа можно успешно нивелировать благодаря кооперации с дружественными странами. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии "Российской энергетической недели".

"Сегодня мы столкнулись с ограничениями на поставку технологий и оборудования, а также судов для перевозки СПГ. Однако хотел бы еще раз повторить: чтобы снизить такие риски, нужно не только кооперироваться с дружественными странами, но и ускоренно готовить собственные решения, вводить в строй новые производственные мощности. И это получается. Мы это делаем", - сказал он, упомянув в качестве примера Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений "НОВАТЭКа" (ЦСКМС).

Президент напомнил и об амбициозных планах РФ в области СПГ.

"В ближайшее десятилетие его выпуск должен вырасти втрое, до 100 млн тонн в год. Планируемый объем инвестиций превышает 6 трлн рублей, и очень важно, чтобы российские проекты реализовали свое конкурентное преимущество на рынке, включая эффективную логистику. Это, в том числе, потенциал Северного морского пути, как мы все хорошо знаем, тех новых портов и транспортных узлов, которые мы развиваем в Арктике", - добавил он.

Владимир Путин
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