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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Правительство подготовило правила обязательной продажи валютной выручки

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Правительство подготовило постановление, регламентирующее сроки и объемы репатриации валютной выручки и ее обязательной продажи крупнейшими экспортерами в соответствии с ранее подписанным указом президента.

Как сказал на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин, в кабмине рассчитывают, что мера стабилизирует ситуацию со спросом и предложением на внутреннем рынке.

"Решение поможет выравниванию баланса между спросом и предложением, будет способствовать повышению предсказуемости торговли, что важно для многих российских производителей, которые закупают комплектующие, технику и другую продукцию за рубежом. Ну и конечно, для наших граждан, кому нужны качественные и доступные товары", - сказал он.

11 октября вечером стало известно, что президент подписал указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)". Документ предполагает введение требования об обязательной продаже валютной выручки крупными экспортерами на полгода. Предполагалось, что объемы продаж должно установить правительство.

Ни указ, ни постановление пока не опубликованы.

Указом также вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в ЦБ и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. В отдельных компаниях будут введены уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования, сообщала накануне пресс-служба правительства.

Указ устанавливает перечень компаний, в отношении который будут применяться данные меры. В него вошли 43 группы компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Михаил Мишустин Правительство Росфинмониторинг Банк России
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