Суд прекратил охрану знаков пива "Crystal light" и "Кристал лайт" за Kraft Foods

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам 11 октября удовлетворил заявление ФКП "Союзплодоимпорт" о досрочном прекращении охраны товарных знаков "Crystal light" (№84899) и "Кристал лайт" (№84900) за американской Kraft Foods Group Brands LLC в отношении товара 32-го (пиво) класса МКТУ вследствие неиспользования.

"Досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 84899, № 84900 в отношении товара "пиво" 32-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, вследствие их неиспользования", - говорится в резолютивной части решения на сайте суда.

Знаки были зарегистрированы на имя ответчика по 32-му (пиво, воды) классу МКТУ 6 марта 1989 года, их охрана продлена до 1 июля 2028 года.

ФКП "Союзплодоимпорт", созданное распоряжением правительства России в декабре 2001 года, является правообладателем более 140 товарных знаков на алкогольную, спиртосодержащую и пищевую продукцию, прежде всего на популярные водки Stolichnaya, Moskovskaya, "Русская", "Сибирская", "Старка" и др., шампанское "Советское", а также наименования места происхождения товара (НМПТ) "Русская водка".

Kraft Foods Inc. - бывший второй по величине в мире концерн по производству упакованных продуктов питания (после Nestle). Kraft Foods входит в состав Kraft Heinz, которая была образована в 2015 году в результате слияния H.J.Heinz Co. и Kraft Foods Group Inc. Портфель компании включает такие известные по всему миру бренды, как сыр Philadelphia, кофе Maxwell House, кетчупы и детское питание Heinz, десерты Jell-O. Продукция компании продается в 190 странах.