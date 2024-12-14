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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:00

Путин отметил необходимость искать среди ветеранов СВО тех, кто готов идти на госслужбу

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В субъектах РФ нужно создать собственные проекты по поиску и обучению ветеранов СВО, готовых работать на государственных и муниципальных должностях, аналогичные федеральному "Времени героев", заявил президент России Владимир Путин.

"Для того, чтобы работать на таком уровне, нужно иметь соответствующую компетенцию. Нужно двигаться, развиваться, не стоять на месте. В этой связи предлагаю и считаю необходимым расширять федеральный проект "Время героев", запустить аналогичные программы в регионах так, как это уже сделано в Ставропольском крае, в Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе", - сказал он, выступая в субботу на съезде "Единой России".

В качестве примера Путин привел свой разговор с военнослужащим, который хочет продолжить работу на государственной службе, но откровенно заявляет, что пока не готов к этому, так как не имеет нужного образования и опыта.

"Ищите таких людей, найдите их, помогите им получить образование, компетенции соответствующие", - призвал в связи с этим Путин.

XXII съезд партии "Единая Россия" проходит в субботу на площадке Национального центра "Россия" в Москве.

Владимир Путин Единая Россия СВО Время героев
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