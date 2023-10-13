Кремль назвал давление США на Центральную Азию вмешательством в отношения с РФ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - США оказывают агрессивное давление на страны Центральной Азии из-за их сотрудничества с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Представители Минфина США и Госдепа, все эти эмиссары из Вашингтона постоянно окучивают страны Средней Азии, оказывая прямое, неприкрытое агрессивное давление на эти страны в плане предупреждения их относительно возможных последствий сотрудничества с нашей страной. С нашей точки зрения, это не что иное, как вмешательство в наши двусторонние отношения, в наши интеграционные процессы", - сказал Песков представителям СМИ в пятницу.

Но взаимные интересы, подчеркнул он, превалируют на пространстве СНГ.

"Все соблюдаем предосторожности, понимая что американцы и европейцы в этом плане не оставляют своих враждебных помыслов. Продолжаем сотрудничество со странами СНГ, Киргизией, Казахстаном, Узбекистаном", - сказал Песков.