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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

РФ и Мали договорились о сотрудничестве в использовании атомной энергии в мирных целях

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Россия и Мали обсудили перспективы сотрудничества между двумя странами в геологоразведке и добыче полезных ископаемых и в мирном использовании ядерной энергии, сообщила ГК "Росатом".

По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях, говорится в сообщении.

В меморандуме прописаны как первоочередные задачи и инструменты взаимодействия, так и области для совместной работы, представляющие взаимный интерес. В частности, развитие ядерной инфраструктуры Мали, фундаментальные и прикладные исследования, использование радиоизотопов, ядерная, радиационная и физическая безопасность, подготовка кадров, исследовательские ядерные установки и атомная энергетика, перечисляется в сообщении "Росатома".

На данный момент "Росатом" ведет строительство АЭС "Эль Дабаа" в Египте. Это первый проект госкорпорации на территории Африки. В ходе саммита Россия - Африка летом 2023 г. "Росатом" подписал еще ряд соглашений о сотрудничестве в сфере мирного атома. По словам гендиректора компании Алексея Лихачева, африканские страны заинтересованы в том числе и в плавучих АЭС.

Что касается Мали, то летом 2023 г. президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой обращал внимание на то, что с марта текущего года стартовал совместный проект по добыче лития в регионе Сикасо, в котором 75% приобрела "дочка" "Росатома".

Росатом Мали
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