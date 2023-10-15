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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Бурятию

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Делегация Государственной думы, возглавляемая председателем Вячеславом Володиным, прибыла с рабочим визитом в Бурятию.

В Улан-Удэ Володин проведет совещание по вопросам законодательных инициатив об охране озера Байкал, сообщили в пресс-службе Госдумы в субботу. Там уточнили, что в обсуждении примут участие министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, представители руководства Бурятии, главы муниципальных образований республики и Иркутской области, а также представители общественности и научного сообщества.

В состав думской делегации вошли депутаты от всех пяти фракций, в том числе избранные от регионов Байкальской природной территории, первый вице-спикер палаты Иван Мельников, зампредседателя Думы Александр Бабаков, а также главы профильных комитетов, среди которых председатель комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин и глава комитета по экономической политике Максим Топилин.

Бурятия Вячеслав Володин Госдума
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