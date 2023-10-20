Рубль стабилен относительно доллара и юаня под влиянием разнонаправленных факторов

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Доллар США чуть заметно подрастает, юань немного снижается на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль стабилен под влиянием противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 97,1 руб./$1 (+5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 20,74 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,8 коп. - до 13,217 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", уравновешенность рубля объясняется влиянием разнонаправленных факторов: с одной стороны, поддержку нацвалюте оказывают высокие цены на нефть, с другой, давит негатив на мировых рынках капитала.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $93,23 за баррель, что на 0,92% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $90,37 за баррель, что на 1,28% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы в четверг снизились вторые торги подряд. Негативное влияние на настроения инвесторов оказали продолжающееся повышение доходности гособлигаций США и заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Доходность десятилетних бондов вплотную приблизилась к отметке 5% годовых, что является самым высоким уровнем с лета 2007 года, отмечает MarketWatch. Инвесторы обеспокоены тем, что Федрезерву придется дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне, учитывая устойчивость инфляции, которая по-прежнему почти вдвое превышает целевой уровень ЦБ в 2%.

Глава ФРС заявил, что внимательно изучает последние статданные, которые указывают на устойчивый рост экономики страны, и, если такая ситуация сохранится, это может стать причиной для дальнейшего повышения процентных ставок.

Он отметил, что Федрезерв действует осторожно и борется со "старыми и новыми" неопределенностями. При этом ЦБ пытается сбалансировать риск слишком высокого подъема процентных ставок с риском, что слишком низкий их уровень не позволит замедлить инфляцию.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу снижаются. Японский Nikkei 225 теряет 0,15%, китайский CSI 300 снижается на 0,23%, гонконгский Hang Seng - на 0,42%, южнокорейский Kospi - 1,38%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - 1,16%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,16%.