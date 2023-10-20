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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Роспотребнадзор проконтролирует обязательную маркировку товаров на маркетплейсах

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ расширило полномочия Роспотребнадзора по контролю за обязательной маркировкой товаров, распространив их на маркетплейсы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, соответствующее постановление было подписано 18 октября и вносит изменения в Положение о федеральном государственном контроле в области защиты прав потребителей в части осуществления государственного контроля за соблюдением продавцами и владельцами агрегаторов обязательных требований к маркировке товаров и передаче информации о них в государственную информационную систему мониторинга "Честный знак".

"Расширение предмета и объектов надзора позволит более действенно и всесторонне вести контроль за продукцией из числа подлежащей маркировке средствами идентификации, которая поступает на потребительский рынок. При этом в сферу такого контроля помимо стационарной торговой сети будут попадать и маркетплейсы, что позволит в равной степени выявлять и пресекать соответствующие недобросовестные практики, связанные с незаконным оборотом товаров как в сфере традиционной розничной торговли, так и в ее дистанционном сегменте", - сообщили журналистам в ведомстве.

Отмечается, что внесенные изменения будут способствовать повышению уровня правовой защищенности потребителей.

По фактам выявленных нарушений контролируемые Роспотребнадзором лица будут привлекаться к установленной законом административной ответственности.

"Честный знак" – национальная система маркировки и прослеживания продукции, представляющая собой специальный цифровой код, который гарантирует подлинность и качество товара.

Под обязательную маркировку, в частности, подпадают продукты питания, одежда, лекарства и медизделия и другие товары.

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