Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:17

Кабмин обновил перечень загрязняющих веществ, подлежащих мерам госрегулирования

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Правительство России актуализировало перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры госрегулирования, сообщается на сайте правительства.

Согласно подписанному распоряжению, в обновленный перечень добавлено 79 веществ, загрязняющих воздух, водные объекты и почвы. Среди них - тяжелые металлы и их соединения (бериллий, карбонат бария), углерод (сажа), гидроксид натрия (щёлочь), хлорвинил, абразивная и асбестосодержащая пыль, смолистые вещества в составе выбросов производства алюминия, а также тиолы.

Как говорится в сообщении, "теперь в отношении этих веществ будут применяться меры госрегулирования, предполагающие получение организациями разрешительных документов на выброс таких веществ и ограничение объемов таких выбросов".

Отмечается, что введение мер госрегулирования для новых веществ будет поэтапным, с учетом сроков получения предприятиями природоохранных разрешительных документов.

Обеспечить проработку с привлечением научного сообщества и актуализацию перечня загрязняющих веществ правительству поручил президент в декабре 2020 года. Перечень актуализирован на основании предложений Росгидромета, Росприроднадзора, Роспотребнадзора и научных организаций. Решение направлено на повышение эффективности экологического контроля и улучшение качества окружающей среды, поясняют в правительстве.

Правительство РФ Росприроднадзор Роспотребнадзор Росгидромет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Туроператорам РФ рекомендовано приостановить продажу туров в ряд стран Ближнего Востока

Туроператорам РФ рекомендовано приостановить продажу туров в ряд стран Ближнего Востока

Минюст РФ внес в реестр иноагентов бывшего замминистра иностранных дел Кунадзе

Россия прекращает действие соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве

Россия прекращает действие соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве

Что произошло за день: пятница, 20 октября

Росстат ожидает сокращения населения РФ к концу 2045 г. до 138,77 млн человек

Росстат ожидает сокращения населения РФ к концу 2045 г. до 138,77 млн человек

Новак поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу по снижению цен на топливо

Скончался известный российский журналист из Чечни Альви Каримов

Скончался известный российский журналист из Чечни Альви Каримов

Петербургский суд арестовал четверых фигурантов дела о нападениях на прохожих

Двухфакторная аутентификация станет обязательной для всех пользователей "Госуслуг"

Двухфакторная аутентификация станет обязательной для всех пользователей "Госуслуг"

Дмитрий Муратов обжаловал в суде его внесение в реестр иноагентов

Дмитрий Муратов обжаловал в суде его внесение в реестр иноагентов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });