Кабмин обновил перечень загрязняющих веществ, подлежащих мерам госрегулирования

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Правительство России актуализировало перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры госрегулирования, сообщается на сайте правительства.

Согласно подписанному распоряжению, в обновленный перечень добавлено 79 веществ, загрязняющих воздух, водные объекты и почвы. Среди них - тяжелые металлы и их соединения (бериллий, карбонат бария), углерод (сажа), гидроксид натрия (щёлочь), хлорвинил, абразивная и асбестосодержащая пыль, смолистые вещества в составе выбросов производства алюминия, а также тиолы.

Как говорится в сообщении, "теперь в отношении этих веществ будут применяться меры госрегулирования, предполагающие получение организациями разрешительных документов на выброс таких веществ и ограничение объемов таких выбросов".

Отмечается, что введение мер госрегулирования для новых веществ будет поэтапным, с учетом сроков получения предприятиями природоохранных разрешительных документов.

Обеспечить проработку с привлечением научного сообщества и актуализацию перечня загрязняющих веществ правительству поручил президент в декабре 2020 года. Перечень актуализирован на основании предложений Росгидромета, Росприроднадзора, Роспотребнадзора и научных организаций. Решение направлено на повышение эффективности экологического контроля и улучшение качества окружающей среды, поясняют в правительстве.