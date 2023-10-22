Прямое ж/д сообщение запускается между Нижним Новгородом и Минском в декабре
Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Прямое железнодорожное сообщение будет запущено между Нижним Новгородом и Минском, написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем официальном телеграм-аккаунте.
"Первый поезд отправляется 13 декабря из Нижнего Новгорода. В Минск прибывает утром 15 декабря, а уже вечером - обратный рейс. Поезд будет курсировать в таком режиме раз в неделю - из Нижнего по средам", - уточнил Никитин.
Он сообщил, что билеты на поезда, которые будут курсировать между Нижним Новгородом и Минском, уже появились в продаже.
Губернатор напомнил, что возможность прямого железнодорожного сообщения обсуждалась весной этого года с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко во время встреч в Нижнем Новгороде и Минске.