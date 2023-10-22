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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Прямое ж/д сообщение запускается между Нижним Новгородом и Минском в декабре

Прямое ж/д сообщение запускается между Нижним Новгородом и Минском в декабре
Фото: Михаил Солунин/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Прямое железнодорожное сообщение будет запущено между Нижним Новгородом и Минском, написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем официальном телеграм-аккаунте.

"Первый поезд отправляется 13 декабря из Нижнего Новгорода. В Минск прибывает утром 15 декабря, а уже вечером - обратный рейс. Поезд будет курсировать в таком режиме раз в неделю - из Нижнего по средам", - уточнил Никитин.

Он сообщил, что билеты на поезда, которые будут курсировать между Нижним Новгородом и Минском, уже появились в продаже.

Губернатор напомнил, что возможность прямого железнодорожного сообщения обсуждалась весной этого года с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко во время встреч в Нижнем Новгороде и Минске.

Глеб Никитин Минск Нижний Новгород Нижегородская область
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