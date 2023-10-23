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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Размещение в отелях РФ в осенне-зимнем сезоне подорожало на 10-11%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Цены на отдых в России продолжают расти и в осенне-зимнем сезоне, размещение в гостиницах подорожало на 10-11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, авиабилеты - на 20%, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Средняя стоимость одной ночи в осенне-зимний сезон составляет 4,4 тыс. рублей за номер. Это примерно на 10-11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост находится в том же диапазоне, что и в летний период. Летом мы тоже фиксировали рост стоимости размещения на 10,5-11%. Если говорить в целом о путешествии, то оно (подорожание - ИФ) не ограничивается размещением, поскольку есть перевозка. И здесь показатели хуже. Авиация подорожала на 20%, и на осенне-зимний период мы видим рост примерно на 20% по сравнению с прошлым годом", - рассказал он на пресс-конференции в понедельник.

Как отметил Уманский, наибольший рост цен на путешествия наблюдается в тех регионах России, где спрос превосходит возможности инфраструктуры. "Например, на горнолыжных курортах. Там цены растут на 15% и более", - пояснил он.

Эксперт добавил, что пиковый спрос на горнолыжные курорты придется на новогодние праздники, а в более спокойные периоды представители туриндустрии рассчитывают на сдержанные цены.

РФ РСТ
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