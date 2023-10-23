Росрыболовство предложило запретить ввоз рыбной продукции с Фарерских островов

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Росрыболовство внесло в правительство предложение о введении запрета на ввоз рыбной продукции с Фарерских островов (автономная территория Дании).

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, запрет предложен "в качестве ответной меры на заградительные действия в отношении российских рыболовецких предприятий".

Согласно сообщению, основу импорта с Фарерских островов составляет мороженая рыба (сельдь, скумбрия, мойва). При этом, согласно данным официальной статистики, с 2018 по 2022 годы объем ввозимой продукции снизился на 50,4% - со 144,1 тыс. тонн до 71,5 тыс. тонн.

"Предложенная мера не окажет отрицательного влияния на продовольственную безопасность страны, поскольку российские промысловые компании осуществляют добычу и доставку на российский берег данных видов рыб и производят продукцию из них. Растущий потенциал производственных мощностей свидетельствует об отсутствии предпосылок к снижению производства мороженой рыбы", - говорится в сообщении Росрыболовства.

Кроме того, импорт с Фарерских островов может быть замещен перераспределением на внутренний рынок части продукции, предназначенной на экспорт, полагает ведомство.