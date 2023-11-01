Думе предложили давать вид на жительство только через два года брака с гражданином РФ

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона, направленный на борьбу с фиктивными браками для получения вида на жительство в РФ по упрощённой схеме.

Соответствующая инициатива (474730-8), автором которой стал, в частности, глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас, размещена в среду в базе законодательной деятельности Госдумы.

Законопроектом предлагается установление минимального срока - два года - состояния в браке с гражданином РФ при отсутствии ребенка, рожденного в браке, для получения разрешения на временное проживание в упрощенном порядке (вне квоты).

Авторы указывают в пояснительной записке, что практика фиктивных браков "является одним из самых простых и востребованных оснований получения иностранными гражданами законного миграционного статуса с дальнейшей перспективой получения вида на жительство и гражданства РФ".

Отмечается устойчивый рост количества принятых территориальными органами МВД России решений о выдаче разрешений на временное проживание по данному основанию, говорится в пояснительной записке. В 2022 году принято 59 тысяч таких решений, или 33% от общего количества решений о выдаче разрешений на временное проживание.

Кроме того, проект закона предлагает закрепить условия получения вида на жительство без оформления разрешения на временное проживание иностранными гражданами, имеющими детей, состоящих в гражданстве в РФ.

Также законопроект предусматривает возможность продления обыкновенной частной визы, выданной иностранному гражданину, являющемуся близким родственником гражданина РФ.

Принимая во внимание складывающуюся судебную практику, парламентарии также предлагают аннулировать разрешение на временное проживание и вид на жительство в случае, если решением суда, вступившим в законную силу, отменено усыновление или аннулирована запись акта об установлении отцовства иностранного гражданина в отношении соответствующего ребенка, а также в случае признания судом брака с гражданином РФ, послужившего основанием для получения соответствующего документа, недействительным.