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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

СКР сообщил, что вооружение Украине поставляют 14 стран

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Почти полтора десятка стран, включая США, поставляют Украине тяжелое вооружение, а также управляемые ракеты и беспилотники, сообщает в пятницу телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"По имеющимся данным, 14 государств, в числе которых США, Австралия, Канада, Кипр, Нидерланды, Польша, Португалия, Южная Корея, Румыния, Турция, Франция, ФРГ, Хорватия, Чехия, с мая 2023 года поставили Украине тяжелую технику, управляемые ракеты различных типов, артиллерийские установки, БПЛА и другое вооружение", - говорится в сообщении.

Эта информация, отметили в ведомстве, была доложена председателю ведомства Александру Бастрыкину в ходе совещания, проведенного им в Луганске.

"В ходе совместной работы с оперативными службами и Минобороны РФ получены новые данные, касающиеся вербовки и участия наемников в боевых действиях. На их основании предъявлено обвинение заочно еще 47 иностранцам из Дании, Грузии и Израиля", - говорится в сообщении.

Всего, по данным СКР, "уголовное преследование осуществляется в отношении 465 иностранных граждан из 39 государств, принявших участие в боевых действиях на стороне ВСУ".

СКР Украина Александр Бастрыкин
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