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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Британия с союзниками направит Украине военную помощь на 100 млн фунтов стерлингов

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Великобритания вместе с союзниками направит Украине новый пакет военной помощи на сумму свыше 100 млн фунтов стерлингов, заявил британский министр обороны Грант Шаппс.

В пресс-релизе британского Минобороны отмечается, что для заключения контрактов на поставки оборудования, которое войдет в пакет помощи, привлекают средства из Международного фонда для Украины, который, помимо Великобритании, финансируют также Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция, Исландия и Литва.

В пакет, в частности, включат средства разминирования, средства для наведения мостов через реки и траншеи, а также тяжелые инженерные машины разграждения для разрушения невзрывоопасных препятствий.

В ведомстве сообщили, что всего за время работы фонд смог привлечь порядка 785 млн фунтов стерлингов.

Отмечается, что о пакете помощи министры обороны Великобритании и других стран планируют объявить на встрече контактной группы по обороне Украины, которая проходит в среду в штаб-квартире НАТО.

Великобритания Украина
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