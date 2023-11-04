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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Типичная для ноября холодная погода придет в Москву к следующим выходным

Типичная для ноября холодная погода придет в Москву к следующим выходным
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Возвращение погоды к ноябрьским значениям ожидается в Москве на следующей неделе, температура в начале недели будет около плюс 9 градусов, а к концу опустится до плюс 1, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, на смену теплым воздушным потокам, которые будут определять погоду в выходные, в Москву начнут поступать воздушные массы с юго-запада и запада.

По прогнозам, 7 ноября ночью в столичном регионе будет плюс 4 - плюс 9 градусов, днем до плюс 11, временами дождь. 8 ноября ночью и днем температура будет от плюс 4 до плюс 9 градусов и также прогнозируется небольшой дождь. В четверг, 9 ноября тоже небольшой дождь, температура ночью от плюс 1 до плюс 6 градусов, а днем от плюс 4 до плюс 9.

"10-12 ноября приближение к нормальной погоде, но все равно температурный фон прогнозируется выше нормы примерно на 2 градуса. Но уже приемлемая для ноября погода. Ночные температуры минус 1 - плюс 4, днем плюс 1 - плюс 6. Среднесуточная температура будет около 2-3 градусов", - сказал Вильфанд.

Роман Вильфанд Гидрометцентр
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