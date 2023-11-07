Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:33

Демонстрацию в интернете преступления предложили считать отягчающим обстоятельством

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддерживает проект закона об усилении ответственности за распространение деструктивного контента в интернете при условии доработки законопроекта, сообщил источник "Интерфакса".

В законопроекте предлагается внести изменения в статью 63 Уголовного кодекса РФ и отнести к обстоятельствам, отягчающим наказание, публичную демонстрацию или распространение через СМИ либо интернет или электронные сети подготовки или совершения преступления.

В проекте официального отзыва правительства отмечается, что инициатива является "актуальной и заслуживает внимания".

Вместе с тем в документе отмечается, что поскольку отягчающие обстоятельства, указанные в статье 63 УК, "носят универсальный характер и учитываются судом при назначении наказания за совершение любого преступления, положения проекта будут учитываться судом при назначении наказания за преступления, совершенные по неосторожности, что требует дополнительного обоснования".

Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний до внесения в Госдуму, говорится в проекте отзыва.

Автором законопроекта выступил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Госдума Правительство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число турпоездок россиян за рубеж за девять месяцев 2023 года выросло на 50%

Число турпоездок россиян за рубеж за девять месяцев 2023 года выросло на 50%

Дифференциация тарифов на электричество коснется майнеров и коммерческих потребителей

Военная операция на Украине

Глава Севастополя сообщил о пострадавшем в результате падения обломков БПЛА

Обломки одного из сбитых над Севастополем беспилотников упали на частный дом

Губернатор Севастополя заявил о поражении 5 беспилотников ВСУ

В Улан-Удэ случился пожар в торговом центре

Что произошло за день: понедельник, 6 ноября

В Думу внесен законопроект о продаже алкоголя в зонах внутренних авиаперелетов

Обострение палестино-израильского конфликта

МИД РФ призвал создавать условия для палестино-израильского мирного процесса

МИД РФ призвал создавать условия для палестино-израильского мирного процесса

Художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина госпитализировали

Художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина госпитализировали
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });