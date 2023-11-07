Демонстрацию в интернете преступления предложили считать отягчающим обстоятельством

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддерживает проект закона об усилении ответственности за распространение деструктивного контента в интернете при условии доработки законопроекта, сообщил источник "Интерфакса".

В законопроекте предлагается внести изменения в статью 63 Уголовного кодекса РФ и отнести к обстоятельствам, отягчающим наказание, публичную демонстрацию или распространение через СМИ либо интернет или электронные сети подготовки или совершения преступления.

В проекте официального отзыва правительства отмечается, что инициатива является "актуальной и заслуживает внимания".

Вместе с тем в документе отмечается, что поскольку отягчающие обстоятельства, указанные в статье 63 УК, "носят универсальный характер и учитываются судом при назначении наказания за совершение любого преступления, положения проекта будут учитываться судом при назначении наказания за преступления, совершенные по неосторожности, что требует дополнительного обоснования".

Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний до внесения в Госдуму, говорится в проекте отзыва.

Автором законопроекта выступил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.