Глава МВД предложил ужесточить правила приема иностранцев в гражданство РФ

Колокольцев также призвал немедленно выдворять тех из них, кто представляет угрозу безопасности

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Представляющих угрозу общественной безопасности иностранцев нужно выдворять из РФ, аннулируя их правовой статус, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.

"Следует ужесточить контроль при принятии иностранцев в российское гражданство, а также при выдаче разрешений на временное проживание и видов на жительство. Лиц, представляющих угрозу общественной безопасности, нужно безапелляционно удалять с территории страны, а правовые статусы - аннулировать", - сказал Колокольцев во вторник на ведомственном мероприятии.

По мнению министра, необходимо также принять дополнительные меры по выявлению лиц, уклоняющихся от прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования. "В том числе - на предмет смены установочных данных и наличия запрета на въезд в Россию", - заявил Колокольцев.