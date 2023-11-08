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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Авиакомпании РФ перевезли за 10 месяцев почти 90 млн человек

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Авиакомпании РФ перевезли за 10 месяцев 2023 года почти 90 млн человек, сообщил замглавы Минтранса Игорь Чалик в ходе круглого стола в Совете Федерации о развитии региональных и местных воздушных перевозок.

"Есть уже данные за 10 месяцев, они приблизительные - точные будут примерно через неделю - мы выходим почти на 90 млн пассажиров", - сказал Чалик, напомнив, что за весь прошлый год было перевезено 95,2 млн человек.

По данным Росстата, за январь-октябрь прошлого года российские авиакомпании перевезли около 81 млн человек.

По итогам 2023 года пассажиропоток составит не менее 103 млн человек "по самым скромным оценкам, чуть более - по оптимистичным", добавил Чалик, подтвердив прежние прогнозы Минтранса.

План пассажиропотока авиакомпаний на ноябрь - около 6,5-7 млн человек, сообщал ранее замминистра журналистам.

Игорь Чалик Минтранс Росстат
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