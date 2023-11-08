Крымский мост открыли для автотранспорта

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, его перекрывали более чем на час, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

Приостановка продлилась около 70 минут.

Движение на мосту останавливают по несколько раз в неделю, иногда - по несколько раз в день. Региональные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.