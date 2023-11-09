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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Думе предложили разрешить сотрудникам ЧОП на объектах ТЭК сбивать дроны

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Законопроект о предоставлении права сотрудникам частной охраны на объектах ТЭК сбивать беспилотники внесён в Госдуму, сообщил секретарь Генсовета "Единой России", глава рабочей группы по СВО Андрей Турчак.

"У частной охраны на объектах ТЭК появится право сбивать беспилотники. Сейчас такая возможность есть только у сотрудников силовых структур, ведомственной охраны и ЧОП, которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищённости. Законопроект, который предоставит такое право, рабочая группа по СВО внесла в Госдуму", - написал Турчак в четверг в своем телеграм-канале.

Проект закона также уточнит понятие зоны безопасности объекта ТЭК - теперь в нее будет включено и воздушное пространство над его территорией, отметил он.

По словам Турчака, "с началом СВО объекты ТЭК не раз становились объектом диверсий". "Чаще всего атаки осуществляются именно беспилотниками. Только за первое полугодие таких инцидентов было около полусотни. При этом частная охрана, которая обеспечивает безопасность подавляющего большинства нефтехранилищ, подстанций и других объектов, до сих пор не имеет законного права противодействовать такой технике. Наш законопроект исправит эту ситуацию", - сказал он.

Андрей Турчак Госдума Единая Россия
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