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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Мантуров обсудил перспективы сотрудничества с министром промышленности ОАЭ

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Объединенные Арабские Эмираты обсуждают перспективные направления сотрудничества, проводят экспертные консультации, сообщается на сайте правительства РФ со ссылкой на вице-премьера - главу Минпромторга России Дениса Мантурова.

"Мы регулярно встречаемся и обсуждаем приоритетные вопросы взаимодействия. На постоянной основе проводятся экспертные консультации для совместного мониторинга реализации договорённостей. Благодаря слаженной работе удаётся не только контролировать текущие проекты, но и выявлять новые перспективные направления", - заявил Мантуров, комментируя итоги встречи с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном бин Ахмедом Аль-Джабером.

В сообщении правительства подчеркивается, что на встрече отдельное внимание было уделено вопросам взаимодействия в области стандартизации и сертификации.

В этой связи стороны позитивно оценили налаженное взаимодействие между Институтом нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) и эмиратской компанией ADNOC в сфере нефтегазового оборудования. Стороны отметили целесообразность использования данного положительного опыта в отношении других отраслей, в частности в области фармацевтической промышленности.

Кроме того, стороны обсудили весь спектр направлений двустороннего сотрудничества с акцентом на развитие промышленной и технологической кооперации.

Также Мантуров пригласил коллегу принять участие во встрече министров промышленности стран БРИКС, которая состоится в Нижнем Новгороде в следующем году.

Денис Мантуров Минпромторг РФ
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