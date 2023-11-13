Что произошло за день: понедельник, 13 ноября

Вывоз россиян из сектора Газа, иск Дерипаски и возвращение Дэвида Кэмерона в британский кабмин

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел из Каира в Москву. На борту находятся 70 человек. Между тем КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта за понедельник пересекли 99 человек, в том числе 43 ребенка.

- Электронные студенческие билеты могут начать оформлять на "Госуслугах" с 2024 года. Минцифры РФ предлагает оформлять на портале также зачетную книжку и другие документы, подтверждающие обучение в вузе.

- Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон возглавит МИД страны. Ранее в отставку отправили главу МВД Суэллу Браверман, на ее место назначили Джеймса Клеверли, который ранее занимал пост главы МИД Великобритании.

- Олег Дерипаска отозвал иск к журналистке Елизавете Осетинской (признана иноагентом). Претензии бизнесмена были связаны с интервью, в котором говорилось о якобы принадлежности Дерипаске двух ЧВК. Осетинская добровольно удалила все оспариваемые предпринимателем сведения.

- Балерину Илзе Лиепу хотят лишить литовского гражданства. Ранее она в интервью осудила поведение стран Балтии и поддержала действия России на Украине.

- "Соллерс" локализует в Ульяновске производство автокомпонентов для автомобилей как своей линейки, так и сторонних производителей.

- Владельцем активов British American Tobacco в России стала компания из Абу-Даби. Ею владеют три бывших топ-менеджера BAT и два человека, которые могут быть связаны с дистрибутором ГК СНС, пишет "Коммерсант".