Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Часть дома обрушилась в Астрахани

Часть дома обрушилась в Астрахани
Фото: Телеграм-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Обрушение части дома произошло в четверг в Астрахани, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем телеграм-канале.

"Оперативные службы на месте", - написал он.

По поручению губернатора на месте ЧП создан оперативный штаб.

Бабушкин также сообщил, что для жителей дома организовано три пункта временного размещения на базе 32, 37 и 4-й школы.

"Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС приступили к разбору завала", - написал он.

В экстренных службах "Интерфаксу" рассказали, что в Астрахани частично обрушилась пятиэтажка.

"Рухнули 3-й и 4-й подъезды пятиэтажного дома на площади Вокзальной. Под завалами могут быть люди", - сказали в экстренных службах.

"В доме четыре подъезда, 80 квартир. Проживало больше 200 человек. Проводится эвакуация", - заявил собеседник агентства.

Причиной обрушения могло стать нарушение целостности несущих конструкций. "На внешней стене дома сегодня была обнаружена массивная трещина. Спустя два часа произошло обрушение. Нарушение целостности несущих конструкций рассматривается как основная причина произошедшего", - сказали в экстренных службах.

Часть людей успела покинуть здание.

Игорь Бабушкин Астрахань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Женщина погибла при обрушении части дома в Астрахани

Женщина погибла при обрушении части дома в Астрахани

Топ-менеджер "Балтики" Рогачевский арестован по делу о мошенничестве

МЧС сообщило о появлении трещины в стене перед обрушением дома в Астрахани

ФАС проводит антикартельные проверки 12 производителей курятины и яиц

ФАС проводит антикартельные проверки 12 производителей курятины и яиц

Экс-президент "Балтики" Шерстенников арестован по делу о мошенничестве

Суд отправил на лечение фигуранта дела о подготовке убийства журналиста Соловьева

Госдума приняла в I чтении проект о запрете использования мобильных на уроках

Госдума приняла в I чтении проект о запрете использования мобильных на уроках

Следователь сообщил о скрывшейся в Европе подчиненной экс-президента "Балтики"

Петербурженка Скочиленко приговорена к семи годам колонии за фейки об СВО

Петербурженка Скочиленко приговорена к семи годам колонии за фейки об СВО

Мошенничество в компании "Балтика" выявили следователи УФСБ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });