Часть дома обрушилась в Астрахани

Фото: Телеграм-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Обрушение части дома произошло в четверг в Астрахани, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем телеграм-канале.

"Оперативные службы на месте", - написал он.

По поручению губернатора на месте ЧП создан оперативный штаб.

Бабушкин также сообщил, что для жителей дома организовано три пункта временного размещения на базе 32, 37 и 4-й школы.

"Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС приступили к разбору завала", - написал он.

В экстренных службах "Интерфаксу" рассказали, что в Астрахани частично обрушилась пятиэтажка.

"Рухнули 3-й и 4-й подъезды пятиэтажного дома на площади Вокзальной. Под завалами могут быть люди", - сказали в экстренных службах.

"В доме четыре подъезда, 80 квартир. Проживало больше 200 человек. Проводится эвакуация", - заявил собеседник агентства.

Причиной обрушения могло стать нарушение целостности несущих конструкций. "На внешней стене дома сегодня была обнаружена массивная трещина. Спустя два часа произошло обрушение. Нарушение целостности несущих конструкций рассматривается как основная причина произошедшего", - сказали в экстренных службах.

Часть людей успела покинуть здание.