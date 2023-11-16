Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

МЧС сообщило о появлении трещины в стене перед обрушением дома в Астрахани

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Обрушение двух подъездов произошло в четверг из-за появления трещины в многоэтажке в Астрахани, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"В оперативную дежурную смену от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома в Кировском районе по ул. Площадь Вокзальная, 1А. Произошло обрушение 3 и 4 подъездов жилого пятиэтажного дома. Проводится эвакуация жильцов", - говорится в сообщении.

Из дома эвакуировали 213 человек, сообщает МЧС. Информация по пострадавшим уточняется.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, надзорным ведомством организована проверка.

В телеграм-канале губернатор Игорь Бабушкин сообщил, что для жителей дома организовано три пункта временного размещения на базе 32-й, 37-й и 4-й школ.

"Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС приступили к разбору завала", - написал он.

Ранее сообщалось, что на месте ЧП создан оперативный штаб.

МЧС России Астрахань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Женщина погибла при обрушении части дома в Астрахани

Женщина погибла при обрушении части дома в Астрахани

Топ-менеджер "Балтики" Рогачевский арестован по делу о мошенничестве

Часть дома обрушилась в Астрахани

Часть дома обрушилась в Астрахани

ФАС проводит антикартельные проверки 12 производителей курятины и яиц

ФАС проводит антикартельные проверки 12 производителей курятины и яиц

Экс-президент "Балтики" Шерстенников арестован по делу о мошенничестве

Суд отправил на лечение фигуранта дела о подготовке убийства журналиста Соловьева

Госдума приняла в I чтении проект о запрете использования мобильных на уроках

Госдума приняла в I чтении проект о запрете использования мобильных на уроках

Следователь сообщил о скрывшейся в Европе подчиненной экс-президента "Балтики"

Петербурженка Скочиленко приговорена к семи годам колонии за фейки об СВО

Петербурженка Скочиленко приговорена к семи годам колонии за фейки об СВО

Мошенничество в компании "Балтика" выявили следователи УФСБ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });