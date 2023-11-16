МЧС сообщило о появлении трещины в стене перед обрушением дома в Астрахани

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Обрушение двух подъездов произошло в четверг из-за появления трещины в многоэтажке в Астрахани, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"В оперативную дежурную смену от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома в Кировском районе по ул. Площадь Вокзальная, 1А. Произошло обрушение 3 и 4 подъездов жилого пятиэтажного дома. Проводится эвакуация жильцов", - говорится в сообщении.

Из дома эвакуировали 213 человек, сообщает МЧС. Информация по пострадавшим уточняется.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, надзорным ведомством организована проверка.

В телеграм-канале губернатор Игорь Бабушкин сообщил, что для жителей дома организовано три пункта временного размещения на базе 32-й, 37-й и 4-й школ.

"Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС приступили к разбору завала", - написал он.

Ранее сообщалось, что на месте ЧП создан оперативный штаб.