Что произошло за день: пятница, 17 ноября

Запрет на экспорт бензина снят, переговоры с ХАМАС по заложникам прекращены, ЧМ-2024 по хоккею с мячом отменен

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Депутаты приняли закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы. Дефицит в 2024 г. составит 1 трлн 595,4 млрд руб. (0,9% ВВП), в 2025 г. - 830,5 млрд руб. (0,4% ВВП).

- Кабмин снял запрет на экспорт бензина из РФ в связи с насыщением внутреннего рынка. С начала запрета экспорта биржевые оптовые цены на автомобильный бензин существенно снизились. Запасы составляют около 2 млн тонн, сообщает ведомство.

- Посол Израиля в РФ заявил о прекращении ХАМАСом переговоров по заложникам. Он добавил, что Израиль настаивает на освобождении всех заложников и не считает правильным "выпускать их по частям".

- Ввоз животных и продовольствия из РФ в Финляндию будет прекращен с 18 ноября. Это связано с решением правительства страны закрыть пограничные переходы на юго-восточной границе.

- Россия с 24 ноября прекращает работу своих визовых центров во Франции. Для оформления виз в Россию необходимо обращаться в консульский отдел посольства во Франции, генконсульства в Страсбурге и Марселе и в канцелярию России в Вильфранш-сюр-Мер.

- Спасатели разобрали завалы на месте частично обрушившегося дома в Астрахани. Людей обнаружено не было. Накануне на месте ЧП было найдено тело одной погибшей.

- Дмитрий Песков считает, что военное время, которым сейчас живет Россия, требует определенной цензуры. Но сам не берется провести грань между критикой и дискредитацией специальной военной операции.

- ЧМ-2024 по хоккею с мячом отменен из-за отсутствия желающих его проводить. В 2024 году мужской и женский чемпионаты мира планировалось провести в Швеции и Норвегии, но эти страны недавно отозвали свои заявки.

- После массовой драки на стройке в Москве задержали 139 человек. В Свиблове возник конфликт между рабочими. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Кроме того еще 76 человек привлекли к административной ответственности.