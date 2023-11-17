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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Людей под завалами обрушившегося дома в Астрахани нет

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В МЧС Астраханской области заявили, что все жильцы из рухнувших подъездов пятиэтажки установлены, пропавших нет.

"Под завалами людей нет. Согласно списку учёта жильцов, все граждане, проживающие в обрушившихся подъездах, установлены, пропавшие отсутствуют", - сообщает пресс-служба ведомства.

В РоссииСчитавшиеся пропавшими жители одной из квартир в разрушенной пятиэтажке Астрахани отсутствовали в момент ЧПЧитать подробнее

Отмечается, что в настоящее время идет разбор поврежденных строительных конструкций.

В четверг вечером из-за трещины обрушились два подъезда многоквартирного дома по адресу: ул. Площадь Вокзальная, 1А в Кировском районе Астрахани. Губернатор области Игорь Бабушкин сообщил, что в результате происшествия погибла женщина.

По словам председателя правительства области Олега Князева, обрушение не связано со взрывом газа. В настоящий момент дом от газоснабжения отключен. Предварительной версией обрушения назвали повреждение несущих конструкций при проведении ремонта в одной из квартир.

Как заявил глава региона, жильцы рухнувшего дома получат выплаты от 50 тыс. до 400 тыс. рублей.

Астрахань МЧС
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