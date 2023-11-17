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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Спасатели разобрали завалы на месте частично обрушившегося дома в Астрахани

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Работы с использованием инженерной техники по разбору завалов в результате обрушения двух подъездов пятиэтажки в Астрахани завершены в полном объеме, сообщает пресс-служба губернатора региона в пятницу.

"Вывезено 350 метров куб. конструктивных элементов дома. (...) Последствия ЧС ликвидировали 202 человека при помощи 45 единиц техники", - приводят в сообщении слова врио начальника ГУ МЧС по Астраханской области Виталия Буранова.

На заседании комиссии по ЧС он доложил губернатору области Игорю Бабушкину, что спасатели уже обследовали дом и готовы пускать жителей первого и второго подъезда для сбора личных вещей. Разрушенные третий и четвертый подъезды - использовать нельзя.

В четверг вечером из-за трещины обрушились два подъезда многоквартирного дома по адресу: ул. Площадь Вокзальная, 1А в Кировском районе Астрахани. Губернатор заявил, что в результате происшествия погибла женщина.

По данным МЧС, людей под завалами дома нет, все жильцы из подъездов пятиэтажки установлены, пропавшие отсутствуют.

По словам председателя правительства области Олега Князева, обрушение не связано со взрывом газа. В настоящий момент дом от газоснабжения отключен. Предварительной версией обрушения назвали повреждение несущих конструкций при проведении ремонта в одной из квартир.

Как заявил глава региона, жильцы рухнувшего дома получат выплаты от 50 тыс. до 400 тыс. рублей.

Астрахань МЧС РФ
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