МИД РФ предупредил чешского дипломата об ответных мерах в отношении имущества Чехии

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Временному поверенному в делах Чешской Республики в РФ Йиржи Чистецки заявили протест в связи с внесением в Чехии ФГУП "Госзагрансобственность" в санкционный список и предупредили об ответных мерах, сообщил в субботу МИД России.

Согласно сообщению, в пятницу Чистецки был вызван в МИД.

"Дипломату заявлен решительный протест в связи с постановлением Правительства Чехии от 15 ноября о внесении ФГУП "Госзагрансобственность" в чешский национальный санкционный список, "замораживании" активов предприятия и запрете на управление и пользование объектами федерального недвижимого имущества на территории Чехии. Жестко указано на недопустимость подобного правового произвола", - говорится в сообщении.

Как отметили на Смоленской площади, "подчеркнуто, что в целях защиты своих законных интересов российская сторона задействует все способы, в том числе предпримет ответные шаги в отношении чешских имущественных активов в России".

Ранее на этой неделе глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что добавление "Росзагрансобственности" в санкционный список означает замораживание всех активов, которыми компания владеет или иным образом контролирует в Чехии.

16 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решения Чехии в отношении госсобственности РФ противозаконны и вызывают абсолютное недоумение, а в случае формализации этих недружественных шагов будет дан возможный ответ.