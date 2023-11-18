Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:56

МИД РФ предупредил чешского дипломата об ответных мерах в отношении имущества Чехии

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Временному поверенному в делах Чешской Республики в РФ Йиржи Чистецки заявили протест в связи с внесением в Чехии ФГУП "Госзагрансобственность" в санкционный список и предупредили об ответных мерах, сообщил в субботу МИД России.

Согласно сообщению, в пятницу Чистецки был вызван в МИД.

"Дипломату заявлен решительный протест в связи с постановлением Правительства Чехии от 15 ноября о внесении ФГУП "Госзагрансобственность" в чешский национальный санкционный список, "замораживании" активов предприятия и запрете на управление и пользование объектами федерального недвижимого имущества на территории Чехии. Жестко указано на недопустимость подобного правового произвола", - говорится в сообщении.

Как отметили на Смоленской площади, "подчеркнуто, что в целях защиты своих законных интересов российская сторона задействует все способы, в том числе предпримет ответные шаги в отношении чешских имущественных активов в России".

Ранее на этой неделе глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что добавление "Росзагрансобственности" в санкционный список означает замораживание всех активов, которыми компания владеет или иным образом контролирует в Чехии.

16 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решения Чехии в отношении госсобственности РФ противозаконны и вызывают абсолютное недоумение, а в случае формализации этих недружественных шагов будет дан возможный ответ.

МИД РФ Чехия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков уверен, что Запад продолжит поиски вариантов давления на Россию

Песков уверен, что Запад продолжит поиски вариантов давления на Россию

Встреча Путина с бизнесом была закрытой, "чтобы они спокойно все могли поговорить"

Встреча Путина с бизнесом была закрытой, "чтобы они спокойно все могли поговорить"

Пашинян приглашен на неформальный саммит СНГ в Петербурге

Иноагентами признаны Илья Бер и The Moscow Times

Получившим увечья на военной службе инвалидам отменят переосвидетельствование

Законопроект о расчетах в ЦФА во внешней торговле проходит межведомственное согласование

Что произошло за день: пятница, 17 ноября

Военная операция на Украине

Авиация Черноморского флота потопила следовавший к Крыму катер с десантом ВСУ

Путин спрогнозировал, что рост ВВП России в 2023 году превысит 3%

Путин анонсировал скорое начало восстановления Триумфальной арки в Пальмире

Путин анонсировал скорое начало восстановления Триумфальной арки в Пальмире
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });