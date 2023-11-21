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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Прага предложила ограничить возможность перемещения дипломатов РФ по территории ЕС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Государства ЕС обсуждают предложение Чехии ограничить возможность перемещения российских дипломатов по территории союза, сообщает во вторник Financial Times (FT).

"Чехия хочет, чтобы российские дипломаты получали визы и виды на жительство, которые позволяют передвигаться только по территории страны пребывания, а не по всей Шенгенской зоне", - пишет FT.

Кроме того, Чехия выдвинула предложение принимать только биометрические паспорта.

Издание отмечает, что наиболее сильное беспокойство у Праги вызывает вопрос, связанный с российскими чиновниками, получившими визы Австрии для работы в учреждениях ООН в Вене. Благодаря этим визам, чиновники могут затем из Австрии поехать в Чехию или другие страны.

Предложения Чехии выдвинуты в рамках переговоров по двенадцатому пакету санкций ЕС против России.

FT подчеркивает, что "дебаты находятся на ранней стадии, и сложные юридические вопросы, связанные с этим предложением, означают, что какие-либо изменения вряд ли будут фигурировать в обсуждаемом сейчас пакете".

Европейская комиссия направила предложения чешской стороны в европейские столицы на прошлой неделе.

Власти Австрии не ответили газете на запрос о комментарии.

Чехия Австрия ЕС Евросоюз ООН МИД РФ
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