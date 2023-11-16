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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Песков назвал противозаконным решение Чехии по объектам Росзагрансобственности

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Решения Чехии в отношении госсобственности РФ противозаконны и вызывают абсолютное недоумение, в случае формализации этих недружественных шагов возможный ответ будет дан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Глубоко антироссийская позиция чешских властей, конечно, вызывает абсолютное недоумение, мы категорически отвергаем такую позицию, не приемлем ее. Сейчас анализируем ситуацию", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он прокомментировал информацию о том, что правительство Чехии одобрило заморозку российской госсобственности в стране, в санкционный список внесено ФГУП "Росзагрансобственность", управляющая российскими объектами недвижимости за рубежом.

"Судя по таким, по нашему убеждению, абсолютно противозаконным с точки зрения международного права решениям, все объекты, которые могут быть там в нашей собственности, за исключением тех, которые имеют дипломатический статус, конечно, сейчас под угрозой", - сказал Песков.

На вопрос, какой будет реакция России, он ответил: "Надо проанализировать, что здесь есть у чехов и так далее. Разумеется, в случае формализации недружественных шагов, конечно же, возможный ответ будет дан".

Дмитрий Песков Чехия РФ
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