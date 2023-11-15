Чехия внесла в санкционные списки Росзагрансобственность

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Чехии в среду внесло в национальный санкционный список Росзагрансобственность – российскую компанию, управляющую российскими активами за рубежом, сообщает Чешское радио.

"Вся коммерческая деятельность этой компании, включая аренду, теперь является незаконной", - приводит радио слова главы МИД Чехии Яна Липавского.

По его словам, добавление в санкционный список означает замораживание всех активов, которыми компания владеет или иным образом контролирует в Чехии.

Радио отмечает, что компания управляет многими объектами недвижимости в Чехии, которые являются собственностью Российской Федерации.

Ранее в этом году власти Чехии заявили, что будут требовать от Москвы плату за земельные участки, на которых расположены российские дипломатические учреждения и объекты, находящиеся в собственности России на территории Чехии.

Всего речь идет о 59 земельных участках общей площадью 49 271 кв. м, в частности, о комплексе многоквартирных домов в Праге, о православном храме святой мученицы Людмилы, который считается главным храмом посольства России в Чехии, а также об участках, на которых стоят здания российских консульств в городах Карловы Вары и Брно. Они, по данным чешских СМИ, утратили консульский статус в мае прошлого года.

По мнению чешских властей, Россия использует эту землю не по назначению, в силу чего отсутствуют основания для того, чтобы продолжать предоставлять ее российской стороне безвозмездно.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявлял, что России принадлежат в Чехии 42 единицы недвижимости, которые она определила ранее как объекты, используемые в дипломатических целях. По словам министра, в ходе проверки министерство выявило, что многие из них не служат заявленным целям.

Правительство Чехии в середине мая отменило девять постановлений 1970-80 гг., которые давали СССР право на бесплатное пользование этой землей в дипломатических целях. Теперь Чехия намерена требовать за эти земельные участки обычную для них арендную плату.