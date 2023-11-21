Число автотуристов в России может вырасти на 10% по итогам 2023 года

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Рост числа автотуристов по России по итогам 2023 года ожидается примерно на 10%, наибольшим спросом пользуются маршруты на юг России, в СЗФО и на Северный Кавказ, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев.

"Если говорить о прогнозах по числу автотуристов по России за 2023 год, то мы ожидаем рост примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. В целом перспективы роста зависят от того, как будет развиваться история с созданием концепции автомобильного туризма", - сказал он в кулуарах международной выставки-форума "Россия".

Как отметил Лобарев, наибольшей популярностью пользуются маршруты на Каспийское море, в Архангельскую область. Примерно на 10% выросло число автотуристов в Республику Алтай, Северный Кавказ - в частности, Дагестан показал прирост на 15% по сравнению с прошлым годом. Снижение турпотока среди автомобилистов показал Крым.

"Те, кто предпочитает двух-трехдневные поездки, отправляются в основном по городам Золотого Кольца и в Санкт-Петербург", - добавил эксперт.