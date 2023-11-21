Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Число автотуристов в России может вырасти на 10% по итогам 2023 года

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Рост числа автотуристов по России по итогам 2023 года ожидается примерно на 10%, наибольшим спросом пользуются маршруты на юг России, в СЗФО и на Северный Кавказ, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев.

"Если говорить о прогнозах по числу автотуристов по России за 2023 год, то мы ожидаем рост примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. В целом перспективы роста зависят от того, как будет развиваться история с созданием концепции автомобильного туризма", - сказал он в кулуарах международной выставки-форума "Россия".

Как отметил Лобарев, наибольшей популярностью пользуются маршруты на Каспийское море, в Архангельскую область. Примерно на 10% выросло число автотуристов в Республику Алтай, Северный Кавказ - в частности, Дагестан показал прирост на 15% по сравнению с прошлым годом. Снижение турпотока среди автомобилистов показал Крым.

"Те, кто предпочитает двух-трехдневные поездки, отправляются в основном по городам Золотого Кольца и в Санкт-Петербург", - добавил эксперт.

Архангельск Каспийское море Дагестан Алтай Золотое кольцо России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 21 ноября

Началась подготовка к возобновлению промысла байкальского омуля

Началась подготовка к возобновлению промысла байкальского омуля

В Челябинске чиновника Минприроды арестовали по делу о взятке

Все канатные дороги и трассы курорта "Эльбрус" закрыли из-за непогоды

Все канатные дороги и трассы курорта "Эльбрус" закрыли из-за непогоды

Признаки бытового мошенничества усматриваются в 15% ипотечных договоров страхования

Признаки бытового мошенничества усматриваются в 15% ипотечных договоров страхования
Военная операция на Украине

Шойгу сообщил, что ВСУ с начала ноября потеряли почти 14 тыс. человек

Все флоты и Каспийскую флотилию переподчинят непосредственно главкому ВМФ РФ

Все флоты и Каспийскую флотилию переподчинят непосредственно главкому ВМФ РФ
Пожар в торговом центре в Кемерове

Управляющая "Зимней вишней" освобождена от наказания в виде лишения свободы

Новак допустил рост доли нефти из трудноизвлекаемых запасов с 30% до 70% к 2050 году

Новак допустил рост доли нефти из трудноизвлекаемых запасов с 30% до 70% к 2050 году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });