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В России будет создана опорная сеть автомобильных туристических маршрутов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В результате реализации концепции развития автомобильного туризма в России до 2035 года будет создана опорная сеть национальных и межрегиональных туристических автомобильных маршрутов, ведущих к ключевым туристическим кластерам и достопримечательностям, сообщается в документе с ответами правительства на вопросы депутатов Госдумы.

"Итогом реализации концепции станет создание опорной сети национальных и межрегиональных туристических автомобильных маршрутов, ведущих к ключевым туристическим кластерам и достопримечательностям страны, обустроенных необходимой инфраструктурой для комфортного и удобного перемещения по ним, а также отдыха. С целью развития инфраструктуры автотуризма обеспечивается поддержка создания в регионах объектов дорожного сервиса, многофункциональных зон", - говорится в письме.

Для реализации концепции разработан законопроект, направленный на совершенствование норм, регламентирующих размещение объектов дорожного сервиса вдоль дорог. Сейчас он проходит процедуру согласования, отметили в правительстве.

В апреле 2024 года правительство утвердило разработанную Минэкономразвития концепцию развития автомобильного туризма в стране на период до 2035 года. Концепция в том числе определяет условия развития сопутствующей инфраструктуры и предусматривает реализацию пилотного проекта по осуществлению автомобильного туризма по маршруту Петербург - Владивосток. Цель концепции - создание комфортных и безопасных условий для путешествий по автомобильным дорогам и возможностей для строительства необходимой для этого инфраструктуры, повышение доступности туристических объектов и качества услуг дорожного сервиса. Концепция будет реализовываться в два этапа.

Минэкономразвития Владивосток Петербург правительство
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