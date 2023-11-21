Орешкин заявил, что рубль может укрепиться, но сильных отклонений ждать не стоит

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Рубль в настоящее время демонстрирует тенденцию к укреплению, которая еще может продолжиться, но кардинальных отклонений от текущих равновесных значений ожидать не стоит, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.

"Все зависит от того, какая из разнонаправленных тенденций окажется сильнее. Временные оттоки капитала, погашение внешнего долга, выкуп иностранных активов - чем сильнее будут снижаться объемы всего этого, тем сильнее будет укрепление российской национальной валюты. Но одновременно с этим продолжение быстрого роста внутреннего спроса может компенсировать всю эту историю. Подводим итог: рубль сейчас укрепляется и может укрепиться еще. Но в целом рассчитывать на какие-то кардинальные отклонения курса рубля от нынешних равновесных значений не стоит", - сказал он в интервью газете "Московский комсомолец".

Комментируя вопрос, чем объясняется сильное ослабление рубля в 2023 году после резкого укрепления в 2022 году, Орешкин отметил, что такая ситуация (ослабление рубля в середине года - ИФ) "в первую очередь свидетельствует о том, что у нас активно восстановился внутренний спрос".

"Если посмотреть на последние данные по третьему кварталу, то оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 11,3%. В сентябре рост составил 12,2%. Инвестиции во втором квартале выросли на 12,6%. Понятно, что такое восстановление потребительского и инвестиционного спроса и привело к росту спроса на импортную продукцию. Одновременно с этим в текущем году цены на нефть и газ оказались ниже, чем они были в прошлом году. На этом фоне курс рубля, естественно, скорректировался", - пояснил он причины ослабления рубля.

"Был и определенный "перелет" этого курса (в сторону более сильного ослабления рубля - ИФ). Вот с какими явлениями, с которыми недавно столкнулась российская экономика, он был прежде всего связан. Погашение части внешних долгов экспортерами. Необходимость увеличить финансирование покупателей нашей продукции за рубежом. Уход иностранных компаний с российского рынка и выкуп их долей российскими инвесторами. Все это вместе взятое увеличивало спрос на иностранную валюту и вело к ослаблению рубля", - перечислил Орешкин факторы, которые привели в определенный момент к более сильному ослаблению рубля относительно ожиданий.

"Сейчас мы видим, что эти временные оттоки капитала начинают сокращаться. Платежный баланс стабилизируется. И рубль демонстрирует сейчас тенденцию к укреплению", - заключил помощник президента.