Курс доллара поднялся выше 91 рубля впервые с 14 ноября

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и юань активно растут на Московской бирже в понедельник вечером. Доллар поднялся выше 91 руб. впервые с 14 ноября, евро торгуется по направлению к 99 руб., китайский юань - к 13 руб.

Курс доллара США составил 91,04 руб./$1 в 17:03, что на 63,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 98,8 руб./EUR1, подорожав на 84,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 72,93 копейки - до 94,53 руб. Курс китайского юаня вырос на 11,55 копейки - до 12,74 руб.

"Рубль после позитивного старта резко подешевел, но вскоре восстановился. Однако позитивная тенденция не получила развития: незадолго до открытия основных торгов рубль возобновил умеренное ослабление. Доллар впервые с середины ноября приблизился к 91 руб., евро - к 99 руб. Восходящая динамика ключевых валют к рублю сегодня не столь устойчива, как в предыдущие несколько сессий. Вероятно, наблюдается фиксация прибыли спекулянтами. К тому же компании теперь вынуждены более равномерно распределять продажи экспортной выручки из-за ужесточения правил валютного регулирования. Давление на рубль оказывает завершение налогового периода, в результате чего с рынка ушло дополнительное предложение иностранной валюты. В то же время спрос на нее увеличивается из-за традиционного для конца года всплеска расходов государственного и частного секторов", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.