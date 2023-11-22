Совфед поддержал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о федеральном бюджете на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Доходы: в 2024 г. составят 35 трлн 065,3 млрд руб. (19,5% ВВП), в 2025 г. - 33 трлн 552,4 млрд руб. (17,6% ВВП) и в 2026 г. - 34 трлн 051,0 млрд руб. (16,8% ВВП), в том числе прогнозируемый объем нефтегазовых доходов в 2024 г. - 1 трлн 821,1 млрд руб. (1% ВВП), в 2025 г. - 1 трлн 835,7 млрд руб. (1% ВВП), в 2026 г. - 1 трлн 844,8 млрд руб. (0,9% ВВП).

Расходы: в 2024 г. запланированы на уровне 36 трлн 660,7 млрд руб. (20,4% ВВП), в 2025 г. - 34 трлн 382,8 млрд руб. (18,0% ВВП), в 2026 г. - 35 трлн 587,4 млрд руб. (17,6% ВВП).

Дефицит федерального бюджета: в 2024 г. составит 1 трлн 595,4 млрд руб. (0,9% ВВП), в 2025 г. - 830,5 млрд руб. (0,4% ВВП), в 2026 г. - 1 трлн 536,4 млрд руб. (0,8% ВВП).

Объем ВВП: в 2024 г. запланирован на уровне 179 трлн 956 млрд руб. (рост на 2,3%), в 2025 г. - 190 трлн 637 млрд руб. (рост на 2,3%), в 2026 г. - 202 трлн 304 млрд руб. (рост на 2,2%).

Верхний предел государственного внутреннего долга: на 01.01.25 г. - 26 трлн 637,5 млрд руб.; на 01.01.26 г. - 30 трлн 159,3 млрд руб.; на 01.01.27 г. - 34 трлн 356,5 млрд руб.

Верхний предел государственного внешнего долга: на 01.01.25 г. - $64 млрд (57,6 млрд евро); на 01.01.26 г. - $63,1 млрд (56,3 млрд евро); на 01.01.27 г. - $61,2 млрд (54,6 млрд евро).

Уровень инфляции: в 2024 г. - по прогнозу не превысит 4,5%; в 2025 г. - 4%; в 2026 г. - 4%.

Объем Фонда национального благосостояния (прогноз, на начало года): в 2024 г. - 12 трлн 177,8 млрд руб. (6,8% ВВП); в 2025 г. - 11 трлн 190,7 млрд руб. (5,9% ВВП); в 2026 г. - 13 трлн 002,8 млрд руб. (6,4% ВВП).

Размер индексации материнского капитала определен исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год: в 2024 г. составит - 7,5%; в 2025 г. - 4,5%, в 2026 г. - 4% В итоге размер материнского капитала в 2024 г. составит 630 тыс. 967,72 руб., в 2025 г. - 659 тыс. 361,27 руб., в 2026 г. - 685 тыс. 735,72 руб.

В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 г., а также в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 г. капитал в 2024 г. - 833 тыс. 800,37 руб., в 2025 г. - 871 тыс. 321,39 руб., в 2026 г. - 906 тыс. 174,25 руб.

Величина прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения в 2024г. составит 15 453 руб., для трудоспособного населения - 16 844 руб., пенсионеров - 13 290 руб., детей - 14 989 руб.

В рамках второго чтения правительство перераспределило средства внутри источников финансирования дефицита федерального бюджета, оставив при этом неизменным основные параметры.

Среди перераспределенных средств - увеличение в 2024 г. с 8 до 11 млрд руб. средств на государственную поддержку российских организаций для снижения затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Объем субсидий на проведение гидромелиоративных и фитомелиоративных мероприятий на 2024 г. увеличили на 45% к запланированному в первом чтении уровню, до 4,8 млрд руб., в 2025 г. - на 90% до 10,3 млрд руб., в 2026 г. - на 60% до 13,6 млрд. руб, всего на данное мероприятия ко второму чтению добавили 11,5 млрд руб.

По предложению правительства, субсидии на операционные расходы рыбохозяйственных комплексов в акватории Азовского и Черного морей составят 974 млн рублей. Гранты на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям на создание агробиотехнопарков составят 1,9 млрд руб.

На субсидии банкам в рамках льготного автокредитования ко второму чтению было добавлено 15 млрд руб. на 2024-2026 гг. Итого в 2024 г. объем средств по данному направлению составит 17,3 млрд руб. (в первом чтении предполагалось 12,3 млрд руб.), в 2025 г. - 23,1 млрд руб. (ранее 18,1 млрд руб.), в 2026 г. - 24,7 млрд руб. (ранее 19,7 млрд руб.)

Дополнительно будет выделен 21 млрд руб. на программу субсидий лизинговым компаниям для компенсации убытков при предоставлении скидок клиентам на авансовые платежи по договорам лизинга автомобилей, заключенным в период с 2018 по 2026 г. Итого по данной программе финансирование в 2024 г. составит 9 млрд руб. вместо 2 млрд руб., а в 2025 г. и 2026 гг. по 11 млрд руб. ежегодно, вместо запланированных ранее 4 млрд руб. ежегодно. На субсидии по договорам лизинга специализированной техники дополнительно выделено 3 млрд руб. на 2024-2026 гг., в итоге финансирование составит 3,3 млрд руб. ежегодно, вместо 2,3 млрд руб.

Субсидии российским производителям узлов и агрегатов для автомобилей и специализированной техники на финансовое обеспечение погашения займов, привлеченных ими у "Российского фонда технологического развития", составят 900 млн рублей на 2024-2026 гг.

По предложению правительства в 2024 г. взнос в уставный капитал ОАО "РЖД" на развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов составит 2 млрд руб., в 2025 г. - 4,5 млрд руб.

Субсидия "ДОМ.РФ" в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставный капитал, для возмещения затрат специализированных обществ проектного финансирования по выплате процентного (купонного) дохода по облигациям на 2024 г. составит 7,8 млрд руб.