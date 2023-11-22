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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:43

Движение по Крымскому мосту временно закрыто

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Крымский мост временно закрыт для движения автотранспорта в среду вечером, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.

В понедельник и вторник движение по мосту также приостанавливалось по вечерам, каждый раз остановка длилась чуть более часа.

Движение на мосту останавливают несколько раз в неделю, иногда - по несколько раз в день. Региональные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.

Крымский мост
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