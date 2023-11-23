Ростехнадзор и суд приостановили добычу угля в лавах четырёх шахт Кузбасса

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Ростехнадзор и суд приостановили выемку угля в лавах и ряд других работ на шахтах Кемеровской области, написал помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль в телеграм-канале.

В частности, суд на 90 суток приостановил добычу угля в лаве шахты "Березовская" (АО "Угольная компания "Северный Кузбасс").

"Загазирование горной выработки, формальное проведение прогноза выбросоопасности в целях предотвращения динамических явлений, необеспечение горной выработки расчетным количеством воздуха, нарушение требований проектных решений при осуществлении дегазации угольного пласта, эксплуатацию ленточного конвейера с нарушением требований промышленной безопасности", - перечисляются в сообщении выявленные нарушения.

Ранее сообщалось, что "Берёзовская" ведёт угледобычу двумя лавами.

В свою очередь, Ростехнадзор приостановил выемку угля в лаве шахты им. Тихова (ООО "ММК-Уголь", подконтрольно "Магнитогорскому металлургическому комбинату") из-за превышения допустимой концентрации метана, нарушения в системе аэрогазового контроля, а также нарушения взрывобезопасности электрооборудования. На этом же предприятии Ростехнадзор приостановил и проведение вентиляционного штрека.

Также Ростехнадзор приостановил выемку угля из лавы пласта Болдыревский на шахте им. Кирова (АО "СУЭК-Кузбасс") за превышение допустимой концентрации метана и нарушение крепления горной выработки.

Кроме того, ведомство приостановило проведение путевого штрека на шахте им. Рубана ("СУЭК-Кузбасс") за нарушение в системе аэрогазового контроля и нарушение взрывобезопасности оборудования. Как уточнили "Интерфаксу" в компании, речь идёт о частичной приостановки проходки и добычи.

Ростехнадзор подтвердил приостановку угледобычи на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") из-за возгорания в горной выработке. Ведомство указывает на пылевзрывоопасное состояние горной выработки, невыполнение мероприятий по предупреждению эндогенной пожароопасности "в части обработки антипирогенами завальной части выемочного участка", невыполнение требований проектных решений в части эксплуатации системы аэрогазового контроля.

Как сообщалось, предприятие сообщило о приостановке угледобычи в понедельник 20 ноября из-за возгорания в забое площадью около 0,06 кв. м. "Очистной комбайн и забойный конвейер в лаве были остановлены, работники самостоятельно потушили возгорание с помощью огнетушителя", - сообщали "Интерфаксу" на предприятии.