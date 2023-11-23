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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Украинец получил 18 лет колонии за подрыв здания ГИБДД в Мелитополе

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал гражданина Украины Дмитрия Голубева виновным в подготовке и совершении теракта на территории Мелитополя (Запорожская область) в 2022 году, сообщает пресс-служба суда.

Голубев приговорен к 18 годам колонии строгого режима, говорится в сообщении.

В ходе судебного следствия установлено, что Голубев в марте 2022 года был завербован Главным управлением разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины. В ходе обучения он научился пользоваться и изготавливать самодельные взрывные устройства. Позже мужчина изготовил два СВУ и поместил их в тайник.

В том же году Голубев получил задание подрыва по конкретным адресам и установил там взрывные устройства, одно из которых сработало в оконном проеме здания МРЭО ГИБДД в Мелитополе. В результате взрыва был поврежден фасад и внутреннее помещение здания.

Приговор вынесен по ст. 205.3 (обучение террористической деятельности) , ч. 1 ст. 361 (акт международного терроризма), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 361 (приготовление к совершению теракта, 2 эпизода) УК РФ.

Запорожская область ГИБДД Мелитополь Украина Ростов-на-Дону
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