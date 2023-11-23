Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы

Он раскритиковал заявление Праги о том, что европейским странам надо готовиться к военному конфликту с РФ

Дмитрий Песков Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал истерикой заявление президента Чехии о том, что европейским странам нужно готовиться к военному конфликту с Россией, и подчеркнул, что РФ не представляет никакой угрозы для Евросоюза.

"Из Праги много истеричных заявлений за последний год или даже несколько лет мы слышим. Подобные истеричные настроения не красят руководство Чехии. Ну, уж такое поколение политиков у них у власти. Это скорее их беда, а не наша. Россия не представляет угрозу для Европы", - сказал Песков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" ("Россия 1", ВГТРК) Павлу Зарубину.

По мнению представителя Кремля, "Европа представляет угрозу для России, и Европа, я имею в виду ЕС, будучи подконтрольным США континентом, именно они участвуют в НАТО, которое двигается со всей своей военной мощью к нашим границам". "Это факт, который нельзя оспаривать. Это очевидный факт, и именно это представляет для нас угрозу. Именно это заставляет нас делать то, что мы делаем сейчас", - сказал Песков.