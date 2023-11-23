Отопительный период стартовал во всех регионах России

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Отопительный период запущен во всех регионах России, заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

"На сегодняшний день жилищно-коммунальное хозяйство, инфраструктура подготовлены к зимнему сезону. Отопительный период штатно запущен во всех регионах", - сказал Файзуллин на заседании правительства РФ в четверг.

По его словам, на подготовку к зиме направлено более 250 млрд рублей за счет средств региональных бюджетов.

Также глава Минстроя отметил, что в этом году наблюдается "положительная динамика получения паспортов готовности". На данный момент Ростехнадзор оценил более 3,5 тыс. муниципальных образований. Из них паспорта готовности получили 90,5%, что является рекордным показателем за последние пять отопительных сезонов.

Кроме того, по сравнению с прошлым годом снизилось количество аварийных ситуаций. Так, с сентября этого года произошло 2 379 аварий, что на 8,4% меньше, чем в 2022 году.

Файзуллин добавил, что в этом году подготовлено 11 713 км сетей. Это почти в три раза больше, чем в прошлом году.

В свою очередь глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что 97% крупных системообразующих компаний готовы к отопительному сезону.