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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

В Москве отопление включили в 99% жилых домов и соцобъектов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства завершают мероприятия по переводу системы отопления на зимний режим работы, тепло получают уже 99% жилых домов и значимых социальных объектов. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В предстоящие выходные, по прогнозам синоптиков, в ночные часы возможны уже минусовые температуры, поэтому было принято решение начать подачу тепла во вторник, 3 октября. Согласно действующему регламенту, такие работы занимают до пяти дней, но фактически провели их за три. Вначале обеспечили теплом соцобъекты, многоквартирные дома и офисные здания, затем приступили к запуску отопления на предприятия торговли и промышленности", - сказала Бирюков.

Он напомнил, что в этом году отопительный сезон в Москве стартовал значительно позже благодаря хорошей погоде, которая стояла на протяжении всего сентября; в 2022 году отопление в социальных учреждениях начали включать по заявкам в первой декаде сентября, а в жилых домах - с 18 сентября.

По его словам, всего к осенне-зимнему периоду было подготовлено более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов, все работы завершили до 1 сентября.

"Были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в сезон", - сказал заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что старт отопительного сезона находится на особом контроле, поэтому открыта круглосуточная горячая линия по вопросам отопления. По номеру: +7 (800) 100-23-29 можно уточнить информацию о подаче тепла.

Москва
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