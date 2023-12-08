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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:02

Потребление энергомощности в России в пятницу обновило исторический максимум

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Потребление электрической мощности в РФ 8 декабря обновило исторический максимум и достигло 168 765 МВт, что на 2 821 МВт выше предыдущего максимума, зафиксированного 10 января 2023 г., сообщил "Системный оператор".

Новые исторические максимумы в период 6-8 декабря установлены в двух объединенных и шести региональных энергосистемах. Наибольший прирост энергопотребления показала энергосистема Сибири - до 33 169 МВт (+1 331 МВт), следует из данных "Системного оператора".

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При установлении продолжительных морозов на территории субъектов России "Системный оператор" прогнозирует дальнейшее увеличение потребления, говорится в сообщении.

Рост энергопотребления в РФ с начала 2023 г. составил 1,2%, говорил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе совещания о подготовке к ОЗП в середине ноября. В осенне-зимний период 2023-2024 гг. ожидается увеличение показателя на 1,8%.

Рекорд энергопотребления в РФ, установленный в 2022 г., может быть побит уже по итогам текущего года, говорил президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на РЭН-2023.

В прошлом году производство электроэнергии в РФ выросло на 0,7% по сравнению с 2021 г., до 1138,7 млрд кВт.ч, потребление - на 1,5%, до 1123,6 млрд кВт.ч, сообщалось в статье вице-премьера Александра Новака для журнала "Энергетическая политика".

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