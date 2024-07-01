Правительство изменит порядок проведения малых закупок объемом до 600 тысяч рублей

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Правительство намерено оптимизировать порядок осуществления госзаказчиками закупок малого объема (ЗМО, до 600 тысяч рублей), заявил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство продолжает совершенствовать механизм государственных и муниципальных закупок, - сказал он. - По поручению президента принято решение систематизировать порядок их проведения при небольших потребностях - до 600 тысяч рублей".

Для этого, по его словам, правительством уже утверждена "Концепция совершенствования закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд малого объема на период до 2027 года". Соответствующее правительственное распоряжение, как и сама концепция, 1 июля были опубликованы на сайте правительства.

Распоряжением Минфину поручено в течение месяца подготовить и направить в правительство план мероприятий по реализации концепции.

По словам Мишустина, действующие механизмы осуществления ЗМО имеют ряд недостатков. В их числе разные (на федеральном и региональном уровнях) порядки осуществления малых закупок и функционирования информационных систем, используемых для их проведения, необходимость отдельной регистрации в каждой из таких систем, дополнительная финансовая нагрузка на участников закупки в связи с взиманием платы за участие в малых закупках, отсутствием нормативно закрепленного порядка защиты прав участников закупочных процедур.

Сама концепция предусматривает подготовку и утверждение единых правил осуществления ЗМО, направленных, в частности, на обеспечение централизованного учета и прослеживаемости таких закупок. При этом предполагается создать отдельный каталог товаров, наиболее часто закупаемых в рамках ЗМО. В нем планируется дать не просто подробное описание таких (конкретных - ИФ) товаров, а с учетом цифровых паспортов отечественной промышленной продукции (их использование предусмотрено законом "О промполитике РФ" - ИФ). Также планируется создать единые требования к информационным системам, которые будут использоваться для проведения ЗМО.

На решение о совершенствовании механизмов осуществления ЗМО повлияли не только названные недостатки, но и растущий объем таких закупок.

"По информации, содержащейся в планах-графиках закупок, в 2023 году планировалось осуществить малых закупок на сумму 1,3 трлн рублей, что составляет около 10% общего объема закупок, планировавшихся к осуществлению в 2023 году, - говорится в концепции. - На основании изложенного отмечается тенденция к увеличению с 2014 года размеров сумм малых закупок и их годового объема. Основным обоснованием увеличения указанных размеров являлось расширение возможностей заказчиков оперативно осуществлять закупки в упрощенном порядке без применения конкурентных способов определения поставщиков".

В настоящее время закупки малого объема проходят в рамках 44-ФЗ как закупки у единственного поставщика и по сути представлены в двух видах. Один - закупки до 600 тысяч рублей, которые могут проводиться как в электронной форме (в том числе на соответствующих ресурсах субъектов РФ, наподобие "Портала поставщиков" Москвы), так и в бумажной, вплоть до покупки необходимого товара в магазине. Другой - так называемые закупки с полки или "электронный магазин" - объем таких закупок ограничен 5 млн рублей, они проводятся только на ЭТП для госзакупок. При этом ЗМО (до 600 тысяч рублей) в электронной форме госзаказчик федерального уровня должны проводить на Едином агрегаторе торговли (ЕАТ) "Березка".

По данным, приведенным в концепции, на начало 2024 года в ЕАТ было зарегистрировано 19,5 тысячи заказчиков, включая 6,5 тысячи заказчиков федерального уровня, и 124 тысячи участников закупок. В 2022 году с использованием агрегатора было заключено 190 тысяч контрактов на сумму 16 млрд рублей. Всего с 2018 года с использованием ЕАТ было проведено 2,2 млн закупок, а без использования агрегатора - 1,2 млн закупок. Что касается закупок с полки, то по итогам прошлого года количество таких закупок увеличилось в 49 раз (с 1,1 тысячи до 53,3 тысячи), а их стоимостный объем - почти в 14 раз (с 1,53 млрд до 21,3 млрд рублей).

По данным системы анализа закупок "Интерфакс-Маркер", в прошлом году госзаказчики провели в электронной форме 1,4 млн закупок малого объема. Из них 728 тысяч было осуществлено с использованием ЕАТ "Березка", 411 тысяч - "Портала поставщиков" Москвы, более 200 тысяч - ЭТП для госзакупок.

"Тенденция к увеличению предельных размеров сумм малых закупок (без учета закупок с полки - ИФ) и их годового объема усугубляет указанные проблемы и расширяет сферу отношений, которая, по существу, выводится из-под действия федерального правового регулирования, в связи с чем в отношении малых закупок оно не достигает своих целей", - говорится в концепции.

Для унификации порядка проведения ЗМО концепцией предусмотрены создание и использование единого каталога конкретных товаров, введение автоматического отбора наилучших предложений из числа предварительно размещенных участниками закупки во всех информсистемах, предоставление участникам закупки возможности улучшить ценовое предложение, формирование, подписание и размещение заказчиком в Единой информационной системе (ЕИС) соответствующего контракта, размещение в ЕИС информации о заключении и об исполнении ЗМО-контракта, обеспечение оплаты контракта с использованием ЕИС и других информсистем Федерального казначейства.

Также в концепции оговаривается необходимость изучения вопросов об обязательном использовании закупок с полки в определенных случаях и о привлечении технологического партнера, обеспечивающего информационное взаимодействие с ЕИС при реализации отдельных цифровых сервисов, используемых при проведении ЗМО.

Помимо этого, концепцией предусмотрено сохранение возможности проведения ЗМО в бумажной форме.

"Проведение малых закупок исключительно в электронной форме не позволит заказчикам оперативно осуществить закупку товаров, работ, услуг для обеспечения неотложных нужд, - говорится в документе. - Кроме того, проведение малых закупок в электронной форме является невозможным для отдельных заказчиков по причине наличия у них потребностей в специальных товарах, работах, услугах, а также необходимости обеспечения конфиденциальности информации об осуществляемых ими закупках".

Для этого в новой закупочной нормативной правовой базе, которая будет регулировать проведение ЗМО, предлагается предусмотреть случаи, в которых малые закупки смогут осуществляться с использованием бумажного документооборота. К таким случаям планируется отнести закупки для нужд обороны и безопасности государства, закупки заказчиками, работающими за границей или на территории, на которой введено военное положение.

При этом предлагается изучить вопрос сохранения для всех госзаказчиков возможности проведения "бумажных" ЗМО для удовлетворения неотложных нужд в кратчайший срок на определенную - например, до 100 тысяч рублей.

Минфин занимался подготовкой концепции несколько последних месяцев. В апреле заместитель министра финансов Алексей Лавров отмечал "Интерфаксу", что регуляторы пришли к единому мнению, что необходимо унифицировать процедуры, применяемые при проведении ЗМО, обеспечить их применение во всех электронных магазинах.

При этом он добавлял, что электронные магазины регионов, которые используются для проведения ЗМО, предполагается сохранить. "Они должны развиваться и работать по единым правилам, должна быть взаимосвязанная сеть электронных магазинов", - говорил он.

В свою очередь операторы электронных торговых площадок (ЭТП) для госзакупок, на базе которых проводятся также ЗМО в формате "электронного магазина", тогда же называли лишним введение дополнительного регулирования, регламентирующего проведение ЗМО.

Исполнительный директор "Российского аукционного дома" (РАД) Константин Раев отмечал, в частности, что необходимо внимательно ознакомится с концепцией, понять, как повлияют предлагаемые изменения на уже сложившийся и функционирующий рынок, оценить риски и преимущества предлагаемых изменений.

В то же время заместитель гендиректора ЭТП ГПБ Антон Курбатов говорил "Интерфаксу", что сегмент ЗМО не нуждается в изменениях с точки зрения законодательства. По его мнению, реализация предлагаемых новаций приведет к исчезновению главных преимуществ ЗМО - скорости определения поставщика и отсутствия обременений, связанных с ЕИС (обязательное размещение той или иной информации в ЕИС - ИФ).

Также Курбатов подчеркивал, что поставщики в ЗМО на 80% отличаются от поставщиков в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Гендиректор "РТС-тендер" Владимир Лишенков отмечал, что компания направила в аппарат правительства письмо, в котором предлагала не устанавливать для ЗМО жестких требований (по аналогии с конкурентными закупками) по проведению таких закупок в электронной форме, а также сохранить возможность проведения закупок малого объема в бумажной форме.

В свою очередь гендиректор АГЗРТ ("Агентство по госзаказу РТ") Яков Геллер отметил, отвечая "Интерфаксу", что даже действующие в настоящее время механизмы осуществления закупок малого объема малоэффективны.

"Электронные магазины", порталы поставщиков и т.д., они, на мой взгляд, не обеспечивают конкуренции - оставляют заказчикам право выбора поставщика, исходя из своих предпочтений, что фактически является реализацией предварительной договоренности, а не конкурентной закупки, - говорил Геллер. - Поэтому, так или иначе, будем стараться доказывать регуляторам, что именно алгоритм проведения малых закупок, реализованный на нашей биржевой площадке (с глубокой идентификацией товаров и подтверждение их валидности) и есть правильное решение, которое обеспечивает равный доступ субъектам малого бизнеса к ЗМО и конкуренцию по цене, но с заранее идентифицированной продукцией с подтвержденным уровнем качества".

Летом 2018 года правительство утвердило перечень ЭТП для проведения госзакупок. В него включены девять ЭТП - восемь универсальных и одна специализированная. К числу универсальных ЭТП были отнесены ЕЭТП ("Росэторг"), "РТС-тендер", "Сбербанк-АСТ" ("Сбер А"), "Электронные торговые системы", ГУП "Агентство по госзаказу РТ" и "Российский аукционный дом", а также "ТЭК-Торг" и ЭТП ГПБ ("Электронная торговая площадка Газпромбанка"). На этих площадках в обязательном порядке проводятся все госзакупки и часть закупок госкомпаний (закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства). В 2022 году на эти ЭТП были переведены различные виды торгов госимуществом.