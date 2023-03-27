Объем малых закупок госкомпаний у субъектов МСП вырос в 2022 году почти в два раза

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Объем закупок малого объема (ЗМО, объем одной такой закупки не должен превышать 500 тысяч рублей) госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2022 году составил 375 млрд рублей против 194 млрд рублей в 2021 году, говорится в сообщении "Корпорации МСП".

"Интерес малого и особенно микробизнеса к закупкам малого объема обусловлен упрощенными требованиями к их участникам и проходит без лишней бюрократии, - сказал гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. - Благодаря этому поставщиками могут выступать даже предприниматели, недавно начавшие свое дело, и самозанятые".

В настоящее время ЗМО проводятся без каких-либо конкурентных процедур. При этом многие из таких закупок осуществляются через "электронные магазины" самих госкомпаний или электронных торговых площадок. Помимо этого, с апреля прошлого года действует сервис "Корпорации МСП" "Доступ к закупкам крупных госкомпаний" ("Витрина закупок малого объема по 223-ФЗ", предоставляет малому и среднему бизнесу возможность участия в закупках по 223-ФЗ - закон "О закупках товаров, работ, услуг у отдельных видов юридических лиц").

По данным корпорации, к настоящему времени на "Витрине" собирается информация из 78 ЭТП и корпоративных интернет-магазинов. Через этот сервис заключено более 2,8 тыс. договоров на общую сумму 4,1 млрд рублей.

Помимо собственно ЗМО в рамках госзакупок (включая закупки госкомпаний) также действует механизм "электронного магазина" или "закупок с полки", позволяющий проводить в электронной форме неконкурентные закупки на сумму до 3 млн рублей (для госзаказчиков) или до 20 млн рублей (для госкомпаний). Такие "магазины" организованы только на ЭТП, отобранных для проведения госзакупок.

Порядок проведения таких закупок предусматривает размещение поставщиками на электронной торговой площадке предварительного предложения о поставке того или иного товара (в соответствии с конкретной позицией Каталога товаров, работ, услуг). Заказчик, в свою очередь, размещает извещение о закупке того или иного товара. При этом оператор ЭТП должен направлять таким заказчикам соответствующие предложения поставщиков.

"Корпорация МСП" – институт развития, который, в частности, отвечает за мониторинг выполнения крупнейшими госкомпаниями требований по закупкам у малого бизнеса. По действующему закупочному законодательству, госкомпании должны закупать у субъектов МСП не менее 25% от совокупного годового объема закупок. При этом 20% этого объема должны приходиться на спецторги (в них могут принимать участие только субъекты МСП). В 2022 году эти нормы были распространены на все госкомпании в РФ (около 20 тыс. юридических лиц), а не только на крупнейшие федеральные и региональные госкомпании, как это было ранее.

По данным "Корпорации МСП", за 9 месяцев 2022 года объем закупок крупнейших госкомпаний (около 2 тыс. юрлиц) у субъектов МСП составил около 3 трлн рублей.